Три сильных взрыва прогремели в Энергодаре, - ТАСС

В Энергодаре, рядом с которым расположена Запорожская атомная электростанция, прогремели три сильных взрыва, передает ТАСС.

Предварительно, сработала ПВО.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Отмечается, что на улицах сохраняется спокойная обстановка.

Энергодар и Запорожская АЭС постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. 4 сентября сообщалось, что один из артиллерийских снарядов во время обстрела попал в энергоблок станции. Радиационный фон на объекте остается в норме.