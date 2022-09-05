Теннисист Медведев потеряет звание первой ракетки мира после завершения US Open-2022

Российский теннисист Даниил Медведев потеряет звание первой ракетки мира после завершения Открытого чемпионата США (US Open).

Сегодня ночью Даниил проиграл австралийцу Нику Кирьосу в в четвёртом круге соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Таким образом, Даниил не сможет защитить очки, после победы на турнире в прошлом году.

Как сообщает портал championat.com, претендентов на звание первой ракетки мира осталось трое – это испанцы Рафаэль Надаль (3-й номер рейтинга) и Карлос Алькарас (4-й), а также норвежец Каспер Рууд (7-й).

Кирьос (23-й сеяный на турнире) в четвертьфинале сыграет с ещё с одним представителем России Кареном Хачановым (27-й).