В Челябинской области два человека пострадали в ДТП с фурой на М-5

На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись легковой автомобиль и фура. В результате ДТП пострадали два человека, сообщили Накануне.RU в регионального УГИБДД.

Авария произошла вечером 4 сентября на 1867 км трассы. Водитель ВАЗ 2110, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем ДАФ с полуприцепом.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир получили травмы. Их госпитализировали.