Спасателям с четвертой попытки удалось высадиться на Ключевскую сопку, где погибли туристы

Вертолет МЧС с четвертой попытки приземлился на склоне вулкана Ключевская сопка, где погибли восемь туристов. Об этом сообщила пресс-служба краевого учреждения "Центр обеспечения действий по ГО и ЧС".

Спасатели со скалолазным снаряжением начали восхождение. Их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, где находятся два выживших туриста, а завтра утром продолжить путь до отметки 4158 метра, где их ждут еще двое.

Также сообщается, что на высоте 1400 метров разбит временный лагерь для оказания помощи совершающим восхождение спасателям и пострадавшим.

Поисково-спасательная операция осложняется ветром, порывы которого на высотах достигают 15-20 метров в секунду, кроме того, усиливается облачность.

Напомним, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. С 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончался еще один человек, который находился без сознания. Вечером в воскресенье стало известно, что количество жертв выросло до восьми.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".