Озвучена тема выступления Путина на ВЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, какие темы Владимир Путин затронет в своём выступлении на Восточном экономическом форуме. Глава государства прилетит во Владивосток для участия в ВЭФ 7 сентября.

"Конечно, говорить о развитии этого нашего региона, не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно, поэтому пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на все", - сказал Песков ТАСС.

Мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние – начинается такой большой мировой шторм, считает Песков.

"Будет и выступление президента, и потом вопросы и ответы, и дискуссия. Конечно, в нынешней обстановке каждая такая сессия весьма и весьма интересна, и за ней очень внимательно наблюдают не только представители бизнеса, но и просто с точки зрения появления каких-то политических новостей", - сказал Песков.