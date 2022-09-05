05 Сентября 2022
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шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Озвучена тема выступления Путина на ВЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, какие темы Владимир Путин затронет в своём выступлении на Восточном экономическом форуме. Глава государства прилетит во Владивосток для участия в ВЭФ 7 сентября.

"Конечно, говорить о развитии этого нашего региона, не привязываясь к содержанию более широкого контекста, невозможно, поэтому пойдет речь и о международных торгово-экономических отношениях, и о политической конъюнктуре, которая весьма и весьма непростая, и, конечно, в целом о мировых процессах, которые оказывают влияние на все", - сказал Песков ТАСС.

Мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние – начинается такой большой мировой шторм, считает Песков.

"Будет и выступление президента, и потом вопросы и ответы, и дискуссия. Конечно, в нынешней обстановке каждая такая сессия весьма и весьма интересна, и за ней очень внимательно наблюдают не только представители бизнеса, но и просто с точки зрения появления каких-то политических новостей", - сказал Песков.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, Восточный экономический форум



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