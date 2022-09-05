05 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге высокопоставленного полицейского подозревают в разглашении секретной информации

Оперативники выявили факт противоправных действий сотрудника линейного отдела МВД России в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, установлено, что в 2021 году данный сотрудник в ходе личной беседы сообщил постороннему человеку информацию ограниченного доступа. Руководством УТ МВД России по УрФО назначено проведение служебной проверки по данному факту.

"При подтверждении вины указанного лица, он понесет наказание в установленном законом порядке", - отметили в ведомстве.

Имени и должности силовика в транспортной полиции не называют. По данным СМИ, речь может идти о начальнике линейного отдела полиции аэропорта Кольцово Александре Панкове.

Теги: полиция, Кольцово, информация



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