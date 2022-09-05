Захар Прилепин предложил перенести столицу России в Хабаровск

Член центрального совета партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Захар Прилепин предложил перенести столицу России.

По его словам, она должна быть в Хабаровске. Депута считает, сто столица должна быть ближе к Китаю и Северной Корее. "Я за то, чтобы перенести столицу подальше, в Хабаровск. Чтоб рядом были нормальные страны — Китай, Северная Корея", — сказал Прилепин.

По словам парламентария, европоцентризм мешает РФ выстроить правильные отношения со странами Латинской Америки. Это же не позволяет наладить связи с некоторыми странами Африки, которые готовы сотрудничать с Москвой, сообщает "Комсомольская правда".

Напомним, политик намерен принять участие в предстоящих выборах президента России и готовится к выдвижению. Он хочет показать Администрации президента (АП), что мог бы принять участие в выборах. Для этого он выстраивает отдельную от партии штабную структуру и ведет активную деятельность в регионах.