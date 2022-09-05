Экс-глава РКК "Энергия" признал вину

Экс-генеральному директору ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" и советнику главы Объединенной авиастроительной корпорации Владимиру Солнцеву изменена мера пресечения.

Его перевели из СИЗО под домашний арест. Это произошло после того, как бывший глава предприятия — основной разработчик российских космических кораблей признал вину. Солнцев заключив досудебное соглашение о сотрудничестве и дал развернутые показания по своему делу.

Топ-менеджер обвиняется в хищении бюджетных средств на поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля Международной космической станции, сообщает "Коммерсант".

Напомним, речь идет о сумме более 1 млрд руб. Похищенное было отмыто в ОАЭ и Гонконге, где закупались комплектующие.