Минпромторг может ввести пошлину на иностранную мебель

Министерство промышленности и торговли России рассматривает предложение отечественного бизнеса по вводу заградительных пошлин в размере 60% на ввоз из недружественных стран мебели и сырья для ее изготовления, и 10% — из остальных.

Соответствующее обращение в министерство направила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Его цель — импортозамещение.

Отмечается, что из-за санкций у компаний лесопромышленного комплекса многократно выросли логистические расходы. Кроме того, для отечественных предприятий закрылись полностью или частично важнейшие экспортные направления. Так, было потеряно свыше 60% традиционных рынков сбыта, и в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее снижение продаж — это может поставить комплекс на грань выживания. Из документа следует, что в такой ситуации импорт продукции заметно вредит российскому рынку.

Как говорят эксперты, российские производители способны покрыть спрос на такие товары, но есть риск роста цен на них, сообщают "Известия".