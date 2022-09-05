Костин предложил иностранцам выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги

Глава банка "ВТБ" Андрей Костин предложил решение проблемы заблокированных из-за ограничительных мер ценных бумаг россиян.

По его словам, для этого должен быть регулируемый процесс, позволяющий разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа "С", выкупать у граждан зарубежные ценные бумаги. Идею поддержали Центробанк РФ и кабмин, однако требуется проработка деталей.

Банкир считает, что такая схема — паритет по инвестициям иностранцев в отечественный рынок и россиян в западный. "Если разница все-таки будет, то ее можно нивелировать за счет дополнительных мер, включая создание либо специальной компании, фонда, которые примут активы на себя, либо других мер", - сказал Костин.

Он отметил, что с технической точки зрения это вполне возможно осуществить, сообщают "Ведомости".