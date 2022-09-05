В Кремле обвинили Галкина в "очень плохих заявлениях" о России

Ряд российских артистов запятнали свою репутацию неприемлемыми заявлениями после того, как покинули РФ из-за военной операции на Украине.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, с теми, кто делал "непристойные" заявления, остальным россиянам не по пути. Пресс-секретарь президента назвал телеведущего и юмориста Максима Галкина, который выступил против военных действий РФ на Украине. При этом Песков не стал уличать в подобных действиях его супругу, певицу и народную артистку Аллу Пугачеву.

"Я не слышал ни одного заявления Аллы Борисовны Пугачевой, а супруг [Максим Галкин] — да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления", — сказал Песков. Представитель Кремля отметил, что президент Владимир Путин "вполне нормально" относится к Пугачевой, они знают друг друга и неоднократно встречались.