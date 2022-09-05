Костин: "Санкционное кольцо будет сжиматься"

Председатель правления "ВТБ" Андрей Костин призвал своих коллег научиться работать в санкционном режиме – и тех, кто попал под ограничения, и тех, кого эта участь минула.

По его словам, "санкционное кольцо будет сжиматься". Как считает банкир, если сегодня РФ осознанно двинулась в сторону многополярного мира, то он предусматривает и многополярность расчетов. Одна из идей Костина – создание по опыту Ирана специальных финансовых структур в странах-партнерах, которые не будут бояться попасть под вторичные санкции и через которые можно будет совершать транзакции в национальных валютах.

"Задача номер один для банковского сектора – уметь рассчитываться в юане, тенге, рубле, других валютах", – заявил предправления. По его словам, такая финансовая структура может быть государственной или частной. Это один из механизмов работы по расчетам с дружественными странами, хоть и не единственный. Есть и филиалы банков, но они, отмечает банкир, более зависимы от санкционного риска, сообщают "Ведомости".