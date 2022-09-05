На Камчатке число погибших при восхождении на вулкан выросло до восьми

Выросло число погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке.

Стало известно, что количество жертв выросло до восьми. "Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались", — сообщил заместитель председателя правительства края Роман Василевский.

По его словам, на месте сохраняется плохая погода. Очередную попытку вылететь спасатели совершат в ближайшие часы, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 4 сентября вертолет МИ-8 со спасателями МЧС из-за непогоды не смог сесть на вулкане, где ждет помощи группа туристов.