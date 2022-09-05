05 Сентября 2022
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Рамзан Кадыров (2022) | Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кремль ответил на заявление Кадырова об отставке

В Кремле видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что пока в Кремле исходят из того, что Кадыров остается на своем посту.

"Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались. Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой",— сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля.

Ранее Кадыров заявил, что подумает об уходе с поста.

Теги: Кадыров, Чечня



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Ранее 03.09.2022 16:12 Мск Кадыров заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни


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