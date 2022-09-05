05 Сентября 2022
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Экономика В России
Московская биржа (2022) | Фото: Накануне.RU

Мосбиржа запустит фьючерсы и опционы на индекс NASDAQ 100

Московская биржа запустит торги новым фьючерсом, базовый актив которого – инвестиционный пай фонда Invesco QQQ ETF Trust Unit Series 1 управляющей компании Invesco PowerShares.

Торги стартуют 6 сентября. Данный биржевой фонд отслеживает динамику индекса технологических компаний NASDAQ 100 – сотня крупнейших и самых ликвидных компаний на NASDAQ. Совокупная стоимость чистых активов фонда превышает $160 млрд.

Фьючерсный контракт номинирован в долларах, но торги и расчеты будут производиться в российской национальной валюте. Расчетной ценой исполнения фьючерса станет чистая стоимость пая на дату, предшествующую дню исполнения фьючерса, умноженная на 41. Торговый код нового инструмента – NASD. Неквалифицированным инвесторам придется проходить тест для получения доступа к новому фьючерсному контракту, сообщают "Ведомости".

Теги: Мосбиржа, фьючерсы, NASDAQ



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