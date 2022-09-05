05 Сентября 2022
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Экономика В России
ипотека, квартира, жилье (2014) | Фото: http://kirovsity.ru/avto/

В Счетной палате не одобрили продление программы льготной ипотеки под 7%

Продлевать программу льготного ипотечного кредитования на новостройки под 7% годовых после 2022 года не стоит.

Как сообщила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, это приводит к искажению на рынке недвижимости. Так, льготная ипотека способствовала возникновению большого разрыва цен на новостройки и на вторичное жилье.

Трунова считает, что часть россиян уже не могут себе позволить купить новое жилье, продав старое. Раньше, по ее словам, люди продавали квартиру в старом фонде, брали новую, разницу оплачивали за счет ипотеки. В настоящее время "разрыв цен такой, что для определенных групп населения это действительно становится невозможным".

По сообщению Росстата, за 2021 год стоимость 1 кв. м на первичном рынке выросла на 29,5%, в то время как на вторичном рынке – 18,7%, сообщают "Ведомости".

Напомним, глава корпорации ДОМ.РФ Виталий Мутко считает, что программу льготной ипотеки следует свернуть после прохождения кризиса.

Теги: Счетная палата, ипотека



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Ранее 19.08.2022 14:24 Мск Мутко заявил о необходимости "отключения" льготной ипотеки


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