Зеленые аллеи и чистые берега рек: Нижневартовск становится экологически комфортным городом

Старые автомобильные покрышки, множество пластика, бутылки, бытовой мусор, рваные пакеты и многое другое - пять кубометров мусора убрали с берега реки Малый Еган в Нижневартовске во время субботника, который состоялся в рамках Всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России" - часть федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

Напомним, что мероприятия по очистке берегов рек ежегодно проводятся по всей России с 2014 года. За 8 лет проведения акция стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в России: она объединила свыше 7 млн человек из 85 регионов, которые очистили 10 300 водоемов и собрали 638 000 м³ мусора.

Как рассказали Накануне.RU в управлении по природопользованию и экологии администрации города, Нижневартовск также ежегодно присоединяется к этой акции. Причем, с каждым годом количество участников растет. Например, в прошлом году за весь период проведения акции состоялось четыре субботника, чистили от отходов береговые полосы рек Обь, Рязанский Еган, озера Комсомольское, Малый Еган в общей сложности 8,5 км береговой линии, поучаствовало в мероприятиях 834 человека, собрали более 94 м3 отходов.

Протяженность убранного в рамках августовского субботника участка реки Малый Еган составила около 400 метров. В экологической акции приняли участие около 90 человек: сотрудники компаний «СИБУР», «Югра-Экология» и «Нижневартовскстройдеталь», представители БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов», МУП «ПРЭТ-3», ООО «Запсибтрансгаз», волонтерские и общественные организации, представители партии «Единая Россия».

Председатель Думы ХМАО – Югры Борис Хохряков, тоже принимавший участие в субботнике, отметил, что Нижневартовск становится комфортным городом для жизни, реализуется целый ряд масштабных проектов: преображается городская набережная, строятся новые дороги, создаются комфортные зоны отдыха, город становится зеленым и уютным.

Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко лично показал главе думы Югры преображающуюся на глазах городскую набережную, где уже практически завершены работы по укладке плитки, уложен рулонный газон, установлены МАФы.

Еще одним пунктом посещения стал Сквер железнодорожников, который планируется сдать в середине сентября.

"Уже сейчас сквер стал украшением микрорайона и местом притяжения для горожан", - отметил в своем телеграмм-канале Дмитрий Кощенко.

Также глава города продемонстрировал уникальную спортивную площадку в районе дома №22 на улице Героев Самотлора и участок строительства дороги на улице Нововартовской. Эти объекты, как отметил глава Нижневартовска, как значимые проекты включены в «Карту развития Югры».

Что касается субботника на берегу реки Малый Еган, то вартовчане проводят такие акции практически ежегодно. Экологи выбирают для санитарной очистки разные берега. Как отмечают организаторы акции, мусора с каждым годом остается все меньше.

«Река Малый Еган небольшая. Во время этой акции вывезли одну машину с отходами. В основном пришлось убирать бытовой мусор: бутылки, банки, пакеты и так далее. Всего собрали пять кубических метров мусора», – отметил начальник управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска Олег Попенко.

И рассказал, что в рамках всероссийской акции "Вода России" уже 17 сентября в Нижневартовске будут проведены субботники на реках Обь и Рязанский Еган. О точном времени и месте сбора участников администрация города обязательно сообщит дополнительно в СМИ и соцсетях. Также 17 сентября город уже по традиции город примет участие в акции Всемирный день чистоты "Сделаем!". "Сделаем" - это гражданско-волонтерское движение, цель которого - объединить общество, власть, СМИ и бизнес в одну команду для сохранения устойчивой чистоты. Акция международная и проходит в 180 странах мира. В Россию, как и в Нижневартовск, эта акция пришла в 2018 году.

Еще одна традиция приурочена к городскому осеннему посадочному периоду - это акция "Зеленая Россия", в рамках которых жителей города пригласят к участию в озеленении общегородских территорий. В этом году объектом озеленения в рамках акции станет территория, прилегающая к новой спортивной площадке, расположенной в районе 22 по улице Героев Самотлора.

Вообще, для очистки во время акций и субботников обычно выбирают наиболее загрязненные городские территории. Как правило, это участки, которые давно знакомы жителям и, вблизи которых приходится бывать всем. Важно отметить, что в администрации города при выборе мест для проведения мероприятий по очистке территории ориентируются на обращения граждан. Учитывается и фактор доступности, чтобы любой горожанин от школьника до жителя преклонного возраста мог свободно добраться к месту проведения мероприятия и поучаствовать в нем. Перед субботником специалисты управления по природопользованию и экологии администрации города выбирают намечаемые места для проведения мероприятия, после чего выезжают, осматривают территории и определяются с участком, наиболее нуждающимся в очистке.

Излюбленными местами для проведения мероприятий акции "Вода России" стали береговые линии рек Малый Еган и Рязанский Еган, также традиционно чистят Обь и берег Комсомольского озера. Городские экологи заметили, что на территориях, где проведена уборка, к следующему году, конечно, снова появляется мусор, но его количество заметно снижается. Получается, что вартовчане все больше учатся ценить свои городские пространства, повышается экологическая грамотность и ответственность населения.

Диалог в рамках: городская администрация/жители Нижневартовска приносит реальные плоды. Мнение жителей городские власти учитывают практически во всех аспектах благоустройства общественных пространств. План озеленения на каждый текущий год формируется с обязательным учетом мнений горожан.

Безусловно, основу плана составляют проектные решения Генеральной схемы озеленения города Нижневартовска на период с 2020 по 2030 годы для общегородских территорий. Основные задачи схемы озеленения понятны - повышение эстетического, средоформирующего, средозащитного, рекреационного значения озеленения в городе Нижневартовске. В схеме определены категории объектов озеленения, обозначены качественные и количественные параметры озеленения города Нижневартовска. При разработке схемы специалисты стремились ликвидировать диспропорции в обеспеченности озелененными территориями между жилыми микрорайонами, чтобы достичь социально гарантированного минимума обеспеченности населения местами отдыха, как по площади озелененных территорий, так и по их доступности. Генеральная схема озеленения Нижневартовска предполагает переход от наращивания количественных показателей к их стабилизации и повышению качества ландшафтной организации озелененных территорий. Кстати, столица Самотлора оказалась передовиком среди муниципалитетов Югры, первой разработав такой документ как Генеральная схема озеленения города.

А текущее планирование работ уже идет с учетом информации, предоставленной организациями, осуществляющими управление жилым фондом города, предприятиями, муниципальными учреждениями, городской общественностью. Комплексный подход к озеленению обеспечивает Генеральная схема озеленения, документ – определяющий основные направления формирования системы городского озеленения во взаимосвязи с существующими архитектурно-планировочными решениями и перспективами развития города. При проектировании новых объектов и реконструкции существующих озеленению уделяется в городе серьезное внимание: определяются его качественные и количественные параметры, работы выполняются в соответствии с установленными требованиями в оптимальные сроки. Кроме того, силами муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска» (МБУ «УЛПХ г. Нижневартовска») обеспечивается комплекс уходных работ за растениями в первые годы после посадки. Климат Югры предъявляет повышенные требования к этой работе.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска, в соответствии с планом в 2022 году планируется высадить порядка 10 тысяч деревьев и кустарников, из них 2 тысячи – на придомовых территориях силами управляющих компаний, более 7 тысяч – на общегородских территориях. В 2021 году в рамках муниципальной программы «Оздоровления экологической обстановки в городе Нижневартовске» на приобретение посадочного материала для озеленения города выделено почти 4 млн. рублей, в 2022 году - 642 тысяч рублей, так как значительная часть работ по озеленению будет выполнена за счет муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовск.

Весной в городе уже провели часть работ по озеленению - было дополнено озеленение Рябинового бульвара, улиц Героев Самотлора, Романтиков, Северной, проезда Восточного, выполнено озеленение общегородских территорий в квартале Молодежный, а также по улице Чапаева в районе ТЦ "Флагман". На осень запланированы работы по озеленению Бульвара на набережной в створе улицы Чапаева и улицы Ханты-Мансийской, сквера Железнодорожников в 10 микрорайоне, улицы и сквера Героев Самотлора, улицы Рабочей.

В северных условиях Югры озеленение - это важный, объемный и даже эмоционально окрашенный вопрос. Местность северная, болотистая, зеленые насаждения приживаются трудно, но они очень важны для горожан как психологически, так и в качестве источника кислорода. В озеленении города сейчас отдается предпочтение крупномерному посадочному материалу, как лиственных, так и хвойных пород, хорошо зарекомендовавшему себя в северных условиях Нижневартовска. При подборе растений обязательно учитываются их биологические особенности (выносливость, неприхотливость в уходе, высокая декоративность и зимостойкость), что, конечно, позволяет снизить затраты на уход за растениями без потери их декоративности. И все больше вартовчане сами себя обеспечивают саженцами. Например, в этом году значительная часть посадочного материала для озеленения улично-дорожной сети (рябина, калина, черемуха, береза, спирея, акация, сосна) будет заготовлена силами МБУ «УЛПХ г. Нижневартовска», а часть саженцев приобретут в специализированных питомниках растений Тюменской области.

Отдельно отметим, что показатели приживаемости посадок в Нижневартовске высокие. А обеспечивается это за счет комплексного подхода к работе: подбор качественного посадочного материала, опыт сотрудников в организации процесса озеленения и профессиональный уход за посадками.

Конечно, высадить и выходить кустарники и деревья на общегородских пространствах - это важнейшая, но только часть процесса озеленения. Увы, но проблема повреждения деревьев и кустарников, произрастающих на территориях общего пользования, актуальна и в Нижневартовске. Человеческий фактор, который/, порой, приводит к гибели высаженных растений, остается задачей, над которой работать приходится постоянно. Здесь в повестке дня у администрации города и специалистов по экологии и озеленению две позиции: замена поврежденных растений и бесконечная работа с населением. И, пожалуй, основной составляющей этой работы может быть вовлечение самих жителей в процесс благоустройства родного города.

"У нас имеется успешный опыт взаимодействия в этой сфере как с организациями, так и отдельными гражданами: это уже ставшие ежегодными акции «Семейное дерево» и «Сады предпринимателей» и мероприятия по высадке памятных аллей, оказание консультационной и методической помощи при озеленении территорий ограниченного пользования. В управлении по природопользованию и экологии администрации города готовы поддержать и развить любые инициативы граждан, связанные с озеленением города", - заверили Накануне.RU в администрации Нижневартовска.

Это действительно не маловажно, чтобы все "зеленые" проекты в Нижневартовске шли с самым широким участием самих горожан. Посаженные собственными руками деревья и кустарники, очищенные лично городские рекреации станут серьезной мотивацией для создания бережного отношения горожан к общественным пространствам родного города, формированию экологической грамотности и ответственности как нормы жизни.