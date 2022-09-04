04 Сентября 2022
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XXII Всемирный Русский Народный Собор, патриарх Кирилл (2018) | Фото: youtube.com, Россия 24

Патриарх Кирилл призвал богатых делиться своими средствами с нуждающимся

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых людей в России делиться своими средствами с нуждающимися.

"Если из большого количества денег человек не может помочь другому — это путь в ад, говорить тут не о чем", — цитирует его РИА Новости.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, у тех людей, которые будут отдавать часть своих средств другим, богатства только приумножатся.

"Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, — тогда обладание богатством становится оправданным", — отметил патриарх.

Стоит напомним, в 2018 году патриарх Кирилл прибыл в Екатеринбург на столетие расстрела Николая II и его семьи на частном самолете "Embraer Legacy 600", стоимость которого оценивают в 26 млн долларов. Тогда пресс-секретарь предстоятеля, иерей Александр Волков, объяснил, что "патриарх совершает несколько десятков визитов в год в разные епархии, и практически всегда самолеты разные. Их по просьбе Московской Патриархии предоставляют бизнесмены либо владеющие этими самолетами, либо оплачивающие зафрахтованное судно. Мы просто смиренно просим помочь церкви и нам с готовностью помогают".

Теги: Патриарх Кирилл, богатые



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