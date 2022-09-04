В Париже, Кельне и Амстердаме прошли масштабные антиправительственные митинги

04 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом
(2017) | Фото: AP

В Париже, Кельне и Амстердаме прошли масштабные антиправительственные митинги

Тысячи людей во Франции, Германии и Нидерландах вышли на антиправительственные митинги.

Жители Кёльна потребовали ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2", а также отмены антироссийских санкций и прекращения поставок оружия Киеву.

В акции около Кельнского собора участвовали около 400 человек, сообщает WDR со ссылкой на полицию.

Отмечается, что неподалеку прошла акция против этой манифестации, ее участники вели себя агрессивно. Правоохранители стянула значительные силы для поддержания порядка.

В Амстердаме сотни демонстрантов вышли на площадь, чтобы выразить протест против кабинета премьер-министра Марка Рютте и политики, проводимой в Нидерландах, передает РЕН ТВ.

Участники акции призвали к отмене санкций и потребовали ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2". Протестующие кричали: "Долой кабинет премьер-министра Рютте".

В Париже прошли глобальные протестные акции в связи с недовольством политикой лидера Франции Эммануэля Макрона. Парижане скандировали: "Долой президента".

Как сообщалось, в центре Праги, на Вацлавской площади, 3 сентября прошел многотысячный митинг с требованием отставки правительства.

Участники обвинили кабмин в энергетическом кризисе, а также в возросшем уровне инфляции. Собравшиеся призвали правительство к проведению немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа в республику.

Теги: антиправительственные митинги, франция, германия, нидерланды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети