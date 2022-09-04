В Париже, Кельне и Амстердаме прошли масштабные антиправительственные митинги

Тысячи людей во Франции, Германии и Нидерландах вышли на антиправительственные митинги.

Жители Кёльна потребовали ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2", а также отмены антироссийских санкций и прекращения поставок оружия Киеву.

В акции около Кельнского собора участвовали около 400 человек, сообщает WDR со ссылкой на полицию.

Отмечается, что неподалеку прошла акция против этой манифестации, ее участники вели себя агрессивно. Правоохранители стянула значительные силы для поддержания порядка.

В Амстердаме сотни демонстрантов вышли на площадь, чтобы выразить протест против кабинета премьер-министра Марка Рютте и политики, проводимой в Нидерландах, передает РЕН ТВ.

Участники акции призвали к отмене санкций и потребовали ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2". Протестующие кричали: "Долой кабинет премьер-министра Рютте".

В Париже прошли глобальные протестные акции в связи с недовольством политикой лидера Франции Эммануэля Макрона. Парижане скандировали: "Долой президента".

Как сообщалось, в центре Праги, на Вацлавской площади, 3 сентября прошел многотысячный митинг с требованием отставки правительства.

Участники обвинили кабмин в энергетическом кризисе, а также в возросшем уровне инфляции. Собравшиеся призвали правительство к проведению немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа в республику.