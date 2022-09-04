04 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом
Джон Салливан (2018) | Фото: U.S. Department of State

Посол США в России Джон Салливан покинул свой пост

Посольство США в России сообщило, что посол Джон Салливан, возглавлявший миссию с начала 2020 года, "завершил свою работу в качестве посланника США".

Дипломат сегодня покинул Москву. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд, сообщается на сайте посольства.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Вашингтон готовит ротацию на должность посла, о понижении уровня диппредставительства США в России речь не идет.

Салливан был назначен на пост посла США в РФ в декабре 2019 года. Спустя два месяца после своего назначения он заявил, что отношения Москвы и Вашингтона достигли своей низшей точки с момента окончания "холодной войны". По словам дипломата, цель его работы как раз и состоит в том, чтобы остановить спад в отношениях и улучшить их.

Теги: джон салливан, посол сша в россии



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