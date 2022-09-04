Минобороны РФ: Украинские войска для ударов по ЗАЭС применили восемь беспилотников

Украинские войска 3 сентября для нанесения ударов по территории Запорожской АЭС применили восемь беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что БПЛА были блокированы российскими средствами радиоэлектронной борьбы, после чего осуществлен принудительный сброс гранат в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.

В Минобороны отметили, что несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ, киевским режимом продолжаются провокации «с целью создания угрозы техногенной катастрофы".

Ранее сообщалось, что один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны ВСУ насквозь пробил стену неработающего энергоблока Запорожской АЭС. На сегодняшний день радиационная обстановка в районе станции остается в норме.