Сопредседатель движения Народный фронт Новороссии от Харьковской области Константин Долгов раскритиковал губернатора Петербурга Александра Беглова за отсутствие реальной помощи жителям Донбасса. По его словам, в отличие от Евгения Пригожина, построившего для беженцев несколько домов, «достижения» градоначальника Северной столицы заканчиваются на пустых декларациях.



Ранее СМИ обратили внимание, что губернатор Санкт-Петербурга перестал носить на своем деловом костюме символы поддержки освободительной миссии ВС РФ в Донбассе (буква Z). В ответ на это Пригожин указал, что Беглов, будучи официальным лицом, ставит своих коллег в неудобное положение.



«Я не знаю, что там за конфликт в Питере, но по факту Пригожин за свои деньги купил беженцам из Донбасса пять огромных домов и обставил их всем необходимым для полноценного проживания. Также он несколько раз лично посещал зону боевых действий (по другим данным - находится там постоянно). Что сделал его оппонент для Донбасса, которому сегодня помогает вся страна, и сделал ли - лично мне неизвестно», — написал Долгов в своем ТГ-канале.



Он напомнил, что сегодня Донбассу помогает вся страна, однако действия губернатора Петербурга Александра Беглова в данном направлении сложно назвать конкретными или полезными.



«Может быть, поправите меня, если я ошибаюсь - но, кажется, кроме деклараций не было сделано ничего конкретного. Да и сам Питер под его руководством почему-то не напоминает город, поддерживающий СВО. Почему так?» — отмечает общественный деятель.

