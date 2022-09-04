04 Сентября 2022
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Мариуполь (2022) | Фото: Роман Алёхин

Константин Долгов: Что сделал Беглов для Донбасса — неизвестно

Сопредседатель движения Народный фронт Новороссии от Харьковской области Константин Долгов раскритиковал губернатора Петербурга Александра Беглова за отсутствие реальной помощи жителям Донбасса. По его словам, в отличие от Евгения Пригожина, построившего для беженцев несколько домов, «достижения» градоначальника Северной столицы заканчиваются на пустых декларациях.

Ранее СМИ обратили внимание, что губернатор Санкт-Петербурга перестал носить на своем деловом костюме символы поддержки освободительной миссии ВС РФ в Донбассе (буква Z). В ответ на это Пригожин указал, что Беглов, будучи официальным лицом, ставит своих коллег в неудобное положение.

«Я не знаю, что там за конфликт в Питере, но по факту Пригожин за свои деньги купил беженцам из Донбасса пять огромных домов и обставил их всем необходимым для полноценного проживания. Также он несколько раз лично посещал зону боевых действий (по другим данным - находится там постоянно). Что сделал его оппонент для Донбасса, которому сегодня помогает вся страна, и сделал ли - лично мне неизвестно», — написал Долгов в своем ТГ-канале.

Он напомнил, что сегодня Донбассу помогает вся страна, однако действия губернатора Петербурга Александра Беглова в данном направлении сложно назвать конкретными или полезными.

«Может быть, поправите меня, если я ошибаюсь - но, кажется, кроме деклараций не было сделано ничего конкретного. Да и сам Питер под его руководством почему-то не напоминает город, поддерживающий СВО. Почему так?» — отмечает общественный деятель.

Теги: евгений пригожин, константин долгов, донбасс, северная столица, александр беглов, сво



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