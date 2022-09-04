Приморье в дни проведения ВЭФ накроет супертайфун "Хинамнор"

На Приморский край надвигается супертайфун "Хинамнор". МЧС распространило штормовое предупреждение на 5-7 сентября.

По данным синоптиков, сильные дожди начнутся 5 сентября (в этот день стартует Восточный экономический форум).

Прогнозируются подъем уровня моря до критических значений, подтопление пляжей, высокие волны. 7 сентября супертайфун "Хинамнор" ослабеет и уйдет из региона.

Власти Владивостока из-за приближающейся непогоды объявили свободное посещение школ 5-7 сентября. "С понедельника по среду включительно детям можно не ходить в школу и сады", - сообщили РИА Новости в мэрии.

Отметим, на 7 сентября запланирована пленарная сессия Восточного экономического форума (ВЭФ) с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.