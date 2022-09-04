Обстрелы Херсона не прекращаются, ПВО работает постоянно, заявляют в ВГА

В Херсонской области не прекращаются обстрелы со стороны ВСУ, ПВО работают постоянно. Об этом сообщил заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, "ситуация очень тяжелая".

"Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиница — чисто гражданская инфраструктура", — сказал Стремоусов РИА Новости.

Ранее сообщалось, что одна из ракет РСЗО HIMARS, выпущенных ВСУ, упала и не разорвалась в Новой Каховке Херсонской области.

Местные власти сообщали об обстреле города и территории Каховской ГЭС со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У".