04 Сентября 2022
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Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

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Политика Украина
Небо над Белгородом (2022) | Фото: t.me/pdmnews

Обстрелы Херсона не прекращаются, ПВО работает постоянно, заявляют в ВГА

В Херсонской области не прекращаются обстрелы со стороны ВСУ, ПВО работают постоянно. Об этом сообщил заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, "ситуация очень тяжелая".

"Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиница — чисто гражданская инфраструктура", — сказал Стремоусов РИА Новости.

Ранее сообщалось, что одна из ракет РСЗО HIMARS, выпущенных ВСУ, упала и не разорвалась в Новой Каховке Херсонской области.

Местные власти сообщали об обстреле города и территории Каховской ГЭС со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS и комплекса "Точка-У".

Теги: херсон, пво, обстрелы



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