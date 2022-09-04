Киев не оставляет попыток наступать на Херсон. Безрезультатно

Украинские войска по-прежнему пытаются достичь каких-то результатов в Херсонской области в преддверии встречи военных спонсоров режима на авиабазе в Рамштайне 8 сентября. И снова они несут потери, не добиваясь практически ничего. Инициатива на этом направлении постепенно ими утрачивается.

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Военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что на юге наступает коренной перелом: инициатива ускользает из рук ВСУ, и постепенно российская сторона начинает задавать тон. В районе Давыдова Брода, где ВСУ накануне сумели продвинуться, российские войска перешли в контрнаступление. Авиация и артиллерия разгромили понтонные переправы, которые были переброшены на южный берег реки Ингулец. Далее последовал удар во фланг и в тыл. По итогам боев ВСУ оказались блокированы в нескольких захваченных ими селах. Первые попытки деблокады оказались неудачными.

"Можно констатировать, что противник очевидно выдыхается, его атаки с каждым разом становятся слабее и слабее, союзные силы переходят в контратаки, и не исключено, что на днях все достижения ВСУ будут ликвидированы", - сказал Подоляка.

Он полагает, что теперь ВСУ попытаются начать наступление под Харьковом - об этом свидетельствуют ряд признаков.

Британский аналитик Роберт Фокс в статье для Evening Standard пишет, что Владимир Зеленский пошел против военных, приказав атаковать на юге. Это наступление ВСУ носит "скорее символический, чем стратегический характер".

"Зеленский требовал срочных действий, потому что опасается, что ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС", – написал Фокс.

Телеграм-канал "Резидент" сообщает, что Зеленский ежедневно проводит совещания по контрнаступлению на юге. Военное командование докладывает о больших потерях ВСУ, но он требует продолжения, не считаясь с потерями. Для этого планируется переброска дополнительных резервов для захвата территорий. До этого захвата никакой информации в СМИ публиковать не будут (наступление в украинских СМИ вообще не освещается, а комментировать военные действия запрещено).

На днях генерал ВСУ и бывший первый замкомандующего силами спецопераций ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Украина потеряла уже сотни тысяч человек.

"Не зря на него Зеленский уголовное дело завел", - написал блогер Анатолий Шарий.

Экс-депутат Рады Илья Кива пишет, что провал атаки ВСУ на Херсон и неудачная попытка захвата ЗАЭС вызвали недовольство украинских военных.

"Все больше руководителей силовых структур, подразделения которых отправляют просто на убой, склоняются к мысли о замене некомпетентной, погрязшей в воровстве гуманитарной помощи и коррупции команды Зеленского", - сообщает Кива.