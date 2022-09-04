В России упал спрос на IT-специалистов

В России упал спрос на специалистов в IT-сфере, пишет РБК со ссылкой на данные сайта HedHunter.

Отмечается, что с начала 2022 года количество вакансий снизилось на 25%, с 114,6 тысячи в январе до 85,2 тысячи в августе. При этом на 55% выросло количество отправленных в компании резюме.

По словам президента ассоциации "Руссофт" Валентина Макарова, спрос на IT-специалистов сократился из-за того, что сотрудники зарубежных компаний весной и летом переходили на работу в российские компании. В результате большая часть мест оказалась заполнена. Еще одни фактором он назвал снижение экспорта ИТ-услуг из России.

Напомним, в августе в Ростехе заявляли об остром дефиците IT-специалистов и кадров радиоэлектронного комплекса различного профиля в России. Компания готова предложить сотрудникам компенсации первоначального взноса или процентов по ипотеке, арендных платежей за жилье, ДМС, санаторно-курортное обеспечение и материальную помощь.