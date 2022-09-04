04 Сентября 2022
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Хинштейн (2013) | Фото:

Хинштейн: Наказание за ЛГБТ-пропаганду последует в случае изображения таких отношений нормальными

Демонстрация фильмов и литературы, целью которых является формирование равнозначности нетрадиционных и традиционных отношений, подпадет под наказание, предусмотренное законопроектом об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Об этом сообщил автор инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Мы не ломаем существующие конструкции, мы расширяем уже установленную ответственность за пропаганду, - заявил он ТАСС. - В сегодняшней редакции КоАП указано, что такое пропаганда - смысл именно в том, что это формирование позитивного образа и равнозначности этих сексуальных отношений. Если этого нет, то тогда нет ответственности и проблем".

В качестве примера Хинштейн привел роман Владимира Набокова "Лолита". По словам парламентария, его невозможно признать пропагандой ЛГБТ и пропагандой педофилии.

Ранее Хинштейн сообщил, что направил в правительство на отзыв законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. В документе идет речь о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди граждан любого возраста и отрицания семейных ценностей в СМИ и на телевидении. Сейчас, напомним, ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

В сентябре пройдут открытые общественные слушания инициативы перед вынесением на рассмотрение законопроекта Госдумой.

Теги: Хинштейн, ЛГБТ-пропаганда



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