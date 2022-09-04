Спасатели не смогли добраться до туристов, попавших в ЧС на Ключевском вулкане

Вертолет МИ-8 со спасателями МЧС из-за непогоды не смог сесть на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке, где ждет помощи группа туристов.

Вертолет должен был приземлиться на высоте 3300 метров, но помешал штормовой ветер. Как сообщает РИА Новости, планируется, что утром в понедельник МИ-8 доставит спасателей на максимально допустимую высоту, с которой они начнут восхождение.

Напомним, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. С 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончался еще один человек, который ранее находился без сознания. Кроме того, пострадали один из гидов - он сломал ногу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".