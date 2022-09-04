Масштабные лесные пожары охватили север Казахстана: эвакуировано почти 2 тысячи человек

В результате природных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана погиб один человек. Об этом сообщил глава МЧС республики Юрий Ильин.

По его словам, при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай нашли погибшего, это инвалид 1936 года рождения, который ранее отказался от эвакуации.

Серьезные лесные пожары в регионе вспыхнули 2 сентября. На сегодняшний день их общая площадь составляет более 43 тыс. га. За сутки она выросла в 4,5 раза. Тушение осложняется жаркой погодой и сильным ветром.

Сообщалось, что есть угроза возгорания на нефтебазе села Аманкарагай, передает РИА Новости. По последним данным, пожар в этой местности ликвидированы.

Из-за пожаров эвакуированы более 1840 человек из сел Озерное, Аманкарагай, Калинино, Лесное. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. По данным МЧС, пострадали десять человек, четверо из них находятся в больнице.

Президента страны Касым-Жомарт Токаева в понедельник ждут в оперштабе по тушению. Казахстанские железные дороги сообщают о задержке 6 пассажирских и 11 грузовых поездов.

Отметим, Костанайская область Казахстана граничит с Оренбургской, Челябинской и Курганской областями России.