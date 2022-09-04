04 Сентября 2022
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Политика В России
Владимир Путин, президент, глава государства (2021) | Фото: kremlin.ru

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20, - Песков

При принятии решения об участии Владимира Путина в саммите G20 будут учитываться все факторы, в том числе безопасности, сообщил в эфире "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, не слишком ли опасно в текущей ситуации очное присутствие российского лидера на встрече Группы двадцати.

Ранее в Кремле не исключали, что Путин, вероятно, в том или ином формате примет участие в саммите G20, возможно, поедет лично встречаться с мировыми лидерами.

При этом Bloomberg со ссылкой на источник в Кремле сообщал, что Путин намерен лично присутствовать на встрече "двадцатки".

Reuters со ссылкой на советника президента Индонезии Анди Виджажанто передавал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут очное участие в саммите G20, который пройдет на курортном индонезийском острове Бали в ноябре этого года.

Теги: путин, саммит G20, песков



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