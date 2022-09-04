Около 70 тысяч человек вышли на улицы в Праге, требуя дешевый газ

В центре Праги, на Вацлавской площади, 3 сентября прошел многотысячный митинг с требованием отставки правительства.

По данным полиции, в акции принимали участие около 70 тысяч человек, по данным организаторов – 100 тысяч.

Участники митинга обвинили кабмин в энергетическом кризисе, а также в возросшем уровне инфляции. Собравшиеся призвали правительство к проведению немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа в республику.

По мнению организаторов акции, власти принимают запоздалые и недостаточные меры в борьбе с резким повышением стоимости энергоресурсов и связанным с этим ростом цен на товары и услуги, отчего страдают в первую очередь пенсионеры и малоимущие, а многие предприятия вынуждены увольнять своих работников.

Участники митинга потребовали от правительства уйти в отставку до 25 сентября, в противном случае будут объявлены "акции давления" и проведены забастовки.

Премьер Петр Фиала заявил, что акция якобы была организована "пророссийскими силами", передает РИА Новости.

Как сообщалось, в Чехии инфляция достигла 17% в годовом исчислении, в том числе природный газ подорожал на 58%, электричество — более чем на 30%.

В МИД Чехии признавали, что граждане испытывают дискомфорт из-за Украины. Чехия помогает Киеву вооружением, но в это же время из-за военного конфликта сама страна испытывает трудности, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.