Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка, возросло до шести

04 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Потери ВСУ под Херсоном зашкаливают

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Дальневосточный ФО В России
вулкан Карымский Камчатка пепел (2019) | Фото:Википедия

Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка, возросло до шести

Число туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести человек.

Как сообщили ТАСС в медицинских службах, еще один человек, который ранее находился без сознания, скончался.

По данным Следственного комитета, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. С 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Один из гидов сломал ногу.

Уточнялось, что в составе группе были туристы из разных регионов: Алтайского,Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимировской областей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Теги: туристы, вулкан ключевской, камчатка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 04.09.2022 11:51 Мск Спасатели не смогли добраться до туристов, попавших в ЧС на Ключевском вулкане

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.09.2022 20:54 Мск Следственный комитет не подтвердил гибель гида на Камчатке
Ранее 03.09.2022 19:32 Мск МЧС направило дополнительную группу спасателей на вулкан на Камчатке, где погибли туристы
Ранее 03.09.2022 13:11 Мск Прокуратура проводит проверку из-за гибели пяти человек на Камчатке
Ранее 03.09.2022 12:28 Мск На Камчатке туристы и гид погибли при восхождении на вулкан


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети