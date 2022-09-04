Число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка, возросло до шести

Число туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, выросло до шести человек.

Как сообщили ТАСС в медицинских службах, еще один человек, который ранее находился без сознания, скончался.

По данным Следственного комитета, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. С 30 августа они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Один из гидов сломал ногу.

Уточнялось, что в составе группе были туристы из разных регионов: Алтайского,Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимировской областей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".