При обстреле ВСУ один из снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС

Один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны ВСУ попал в энергоблок Запорожской АЭС, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.

По его словам, снаряд насквозь пробил стену неработающего энергоблока, передает ТАСС.

Волга добавил, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. Однако, подчеркнул он, необходимо принимать решения на фоне подобных инцидентов.

Напомним, 1 сентября на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сейчас эксперты продолжают работу по оценке безопасности станции.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, но пока сложно сказать, произошло это случайно или намеренно.