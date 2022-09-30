Байден назвал диверсией подрыв газопровода "Северный поток"

Президент США Джо Байден заявил, что атака на газопровод "Северный поток" была диверсией.

По его словам США в свете этого ЧП помогают зарубежным союзникам усилить защиту критически важной инфраструктуры.

"Позвольте мне сказать следующее: это был преднамеренный акт диверсии", - отметил он, комментируя случившееся. "А теперь россияне разгоняют дезинформацию и ложь", - утверждал при этом Байден. По его словам, Вашингтон пока не состоянии сказать, что именно случилось с трубопроводом. "Мы работаем с союзниками, чтобы установить, что в точности произошло", - приводит его слова ТАСС.

"И по моему распоряжению мы уже начали помогать нашим союзникам [за рубежом] усиливать охрану критически важной инфраструктуры", - заявил Байден.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня президент России Владимир Путин обвинил "англосаксов" в атаке на газопроводы системы "Северный поток".

"Западные страны веками твердят, что несут демократию. Все с точностью до наоборот. Вместо свободы – порабощение и насилие. США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, создавшая прецедент. Цель – запугать и нашу страну, и весь мир. США оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама, до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию. Что это за союзничество такое? Это настоящий позор. Позор и для тех, кто, как рабы, глотают все это", - заявил Путин, выступая в Кремле на церемонии подписания соглашения о принятии в РФ новых регионов.

"Англосаксам и этого мало – они организовали взрывы на газопроводах. Всем же очевидно, кто это сделал – кому выгодно. Приступили к уничтожению европейской энергетической системы", - заявил президент.