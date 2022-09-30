"За нами правда. В правде — сила. Победа за нами!" Путин принял участие в митинге-концерте на Красной площади

Президент России Владимир Путин принял участие в митинге-концерте "Выбор людей. Вместе навсегда", который прошел сегодня в Москве, на Красной площади, передает корреспондент Накануне.RU.

В мероприятии в поддержку принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, по данным официального представителя МВД России Ирины Волк, приняли участие 180 тыс. москвичей и гостей столицы.

Во время митинга глава государства РФ обратился к собравшимся с речью. Путин говорил об истории России и Украины, развале СССР. По его словам, современную Украину "создала" Россия.

"Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением, которого никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди, как они хотят устроить будущее своих детей, в каком государстве",— заявил Путин, отметив, что при развале Советского Союза произошло то же самое — все решали элиты, миллионы простых граждан никто ни о чем не спросил.

Однако сейчас, по словам президента, ситуация изменилась. Современная Россия предоставила людям, проживающим в Луганской Народной Республике, в Донецкой, в Запорожье, в Херсоне право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор — быть со своей исторической Родиной. Он назвал сегодняшний день днем правды и справедливости, историческим днем.

"Россия открывает свое сердце, добро пожаловать домой", - обратился к собравшимся президент, предложив людям прокричать "Ура!".

"За нами правда. В правде — сила. Победа за нами!",— заявил Владимир Путин. Выступление главы государства завершилось исполнением гимна России.

Напомним, сегодня в Большом кремлевском дворце в Москве был подписан договор о вступлении в РФ четырех новых регионов, бывших ранее территорией Украины. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Ранее в этих регионах прошли референдумы, на которых большая часть жителей проголосовала за вхождение в состав РФ.

Со стороны новых регионов договоры подписали: глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий, Херсонской ВГА – Владимир Сальдо, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

На Западе уже заявили, что не признают вхождение бывший территорий Украины в состав РФ. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в НАТО.