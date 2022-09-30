Медведев: Зеленский умоляет НАТО ускорить начало третьей мировой войны

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале оценил заявку президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении Украины в НАТО, передает корреспондент Накануне.RU.

"Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня", - иронично высказался политик.

Также он прокомментировал высказывания западных политиков, прозвучавших после подписания документов о присоединении к России территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Байден заявил о непризнании факта присоединения новых территорий к России. Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации. Столтенберг: если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. Какой циничный мальчик – ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев", - высказался Медведев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к жителям страны, подписал "заявку на ускоренное присоединение" его страны к НАТО. Политик заявил, что его страна и так фактически является членом альянса.

Ранее Украина уже подавала заявку в НАТО - в 2008 году. В мае украинские власти отмечали, что она остается действующей и не отзывалась.