30 Сентября 2022
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Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре выполнили план по частичной мобилизации

План мобилизационных мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре выполнен. Об этом сообщил замгубернатора округа Александр Тиртока.

"Я вам отвечаю: все планы реализованы. Не выполненных планов нет", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. 

Сегодня также стало известно, что  пункты сбора по мобилизации закрываются в Бурятии. Сейчас там ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру. Сегодня и завтра еще будут медосмотры и заключения. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой.

Добровольцы продолжают обращаться, их направляют в стационарные военкоматы.

 

Теги: мобилизация, план, призыв



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