В Югре выполнили план по частичной мобилизации

План мобилизационных мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре выполнен. Об этом сообщил замгубернатора округа Александр Тиртока.

"Я вам отвечаю: все планы реализованы. Не выполненных планов нет", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Сегодня также стало известно, что пункты сбора по мобилизации закрываются в Бурятии. Сейчас там ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру. Сегодня и завтра еще будут медосмотры и заключения. Часть мобилизованных уже по медицинским показаниям вернулись домой.

Добровольцы продолжают обращаться, их направляют в стационарные военкоматы.