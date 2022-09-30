30 Сентября 2022
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Фото: kremlin.ru

Пушилин назвал ситуацию в Красном Лимане тяжелой

Ситуация вокруг Красного Лимана остается тяжелой, противник подтягивает резервы. Об этом со ссылкой на главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина сообщает ТАСС.

"Ситуация остается тяжелой, на данный момент наши подразделения, которые [там] остаются, выдерживают постоянные атаки противника, противник принимает исчерпывающие дополнительные меры, подтягивает резервы, причем со стороны Северска", - сказал Пушилин.

По его словам, "ребята держатся из последних сил". "Ситуация сложная, не буду никого вводить в заблуждение", - еще раз отметил глава ДНР. Он при этом подчеркнул, что союзные силы предпринимают все от них зависящее "для того, чтобы удержать позиции, сохранить личный состав".

"Это во многом первоочередная задача", - заключил Пушилин.

Ранее сообщалось, что город Красный Лиман в ДНР взят Вооруженными силами Украины в полукольцо.

Теги: Красный Лиман, Денис Пушилин, окружение, резервы



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Ранее 30.09.2022 12:54 Мск Красный Лиман в полукольце ВСУ - Пушилин


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