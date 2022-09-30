30 Сентября 2022
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР
Фото:mir24.net

Альянс НАТО не признает вхождение четырех субъектов в состав России

НАТО не признает присоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей к России. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Союзники по НАТО не признают и никогда не признают эти территории частью России. Эти земли принадлежат украинцам", - приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что присоединение новых субъектов к России не изменит решимости НАТО оказывать поддержку Украине.

Как сообщало Накануне.RU, в Большом кремлевском дворце в Москве сегодня был подписан договор о вступлении в РФ четырех новых регионов, бывших ранее территорией Украины. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Ранее в этих регионах прошли референдумы, на которых большая часть жителей проголосовала за вхождение в состав РФ.

Со стороны новых регионов договоры подписали: глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий, Херсонской ВГА – Владимир Сальдо, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Теги: НАТО, США, Йенс Столтенберг, ДНР, ЛНР, Херсонская область, Запорожская область, вхождение в состав РФ, референдум



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