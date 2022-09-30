Беглов "сэкономил" на поддержке семей мобилизованных петербуржцев?

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о материальной поддержке семей мобилизованных горожан. Многие меры, однако, не требуют расходов бюджета, в текущем году достигшего триллиона. Глава Петербурга, вероятно, в очередной раз создает видимость работы, ограничиваясь лишь формальными действиями.

В эфире программы «Новый взгляд» на канале «78» Александр Беглов озвучил меры поддержи семей петербуржцев, попавших под частичную мобилизацию. Губернатор пообещал свободный проезд для детей в общественном транспорте, бесплатные завтраки и обеды воспитанников детских садов и школ, полное освобождение семей от родительской платы в детских садах, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря для несовершеннолетних и регистрацию браков в течение суток.

Указанные пункты не требуют больших бюджетных расходов. Проезд детей в общественном транспорте уже и так субсидируется, федеральный центр обеспечивает ученикам начальных классов бесплатное питание, а старшеклассников, чьи отцы попали под частичную мобилизацию, мало.

Путевки в оздоровительные лагеря, по закону, полагаются ряду представителей льготных категорий граждан. Однако еще до начала специальной военной операции на Украине не все из них могли воспользоваться правом отдохнуть за счет бюджета, так как город ссылался на отсутствие средств. Можно предположить, что и на этот раз путевки достанутся не всем и будут распределены среди всех претендующих на льготы.

Что касается ускорения работы ЗАГСов на фоне частичной мобилизации, то данная мера и вовсе не требует затрат. Однако данное решение крайне эффективно с точки зрения пиара, так как истории людей, заключающих браки перед отправкой на фронт, трогают читателей и привлекают внимание прессы.

Вместо того, чтобы оказать семьям мобилизованных петербуржцев реальную поддержку, губернатор Беглов ограничился работой «напоказ». Равнодушие градоначальника и формальное отношение к вопросам помощи горожанам негативно отражается на рейтингах Беглова, народное одобрение которого крайне невысоко.

Ранее сообщалось, что городу на Неве удалось достичь триллионного бюджета. Несмотря на это, единовременные выплаты от города мобилизованным петербуржцам сопоставимы с суммами в менее богатых регионах и составляют 100 тысяч рублей.