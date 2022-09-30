30 Сентября 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: kremlin.ru

Пасечник оценил присоединение ЛНР к России

Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале высказался о вхождении республики в состав России.

"Свершилось то, к чему через слезы и боль шли миллионы русских людей. Поздравляю вас с этим историческим событием. Эта победа была бы невозможна без мужества и стойкости, проявленных вами в борьбе с украинскими нацистами. Националисты пытались сломать нас, но мы доказали приверженность цели, обозначенной еще в мае 2014 г. и добились воссоединения с исторической Родиной. Донбасс – дома, в кругу семьи, где его ждет счастливое и светлое будущее", - написал Пасечник.

Напомним, в Большом кремлевском дворце в Москве подписан договор о вступлении в РФ четырех новых регионов, бывших ранее территорией Украины. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. Ранее в этих регионах прошли референдумы, на которых большая часть жителей проголосовала за вхождение в состав РФ.

Теги: Леонид Пасечник, ЛНР



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