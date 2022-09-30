В Екатеринбурге до конца года продлили одностороннее движение по Кузнецова

Специалисты АО "Корпорация Атомстройкомплекс – Северное сияние" продлил ограничения для транспорта на улице Кузнецова в Екатеринбурге. Односторонне движение на участке от улицы Калинина до улицы Уральских Рабочих продлится со 2 октября до конца года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в границах улиц Красных Борцов – Уральских Рабочих – Кузнецова – Калинина идет строительство многоэтажного жилого дома с подземным паркингом. Для предупреждения водителей, рабочие установят на участке соответствующие дорожные знаки и указатели. В компании также обещают восстановить все элементы благоустройства по завершению строительных работ.

Напомним, что для удобства гостей и жителей Екатеринбурга обо всех дорожных перекрытиях можно узнать на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.