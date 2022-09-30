30 Сентября 2022
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Политика В России
Фото: 1 канал

Путин завершил речь о "борьбе России за справедливость" цитированием Христа и Ивана Ильина

Президент Владимир Путин во время речи, предшествующей подписанию договора о вхождении нескольких регионов в состав России, заявил о том, что "за нами – правда, за нами – Россия". В своем выступлении он процитировал Иисуса Христа и Ивана Ильина.

Президент России, говоря о "работе" Запада, напомнил слова Христа, который в Нагорной проповеди сказал о том, что "по плодам их узнаете их". Путин заявил также о том, что мир вступил в стадию революционных трансформаций, что формируются центры, представляющие большинство населения. У России есть много единомышленников в сфере развития многополярного мира.

"Сегодня мы боремся за справедливый путь, прежде всего, для нас самих. Страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого-либо народа, преступна, что мы должны перевернуть эту страницу. Как прежде уже не будет", - сказал Путин.

Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история - это поле битвы за наш народ, за будущую Россию.

"Сегодня мы сражаемся за то, что нашу культуру нельзя выкинуть. В основе такой сплоченности – свобода, созидание, справедливость", - сказал Путин.

В конце своего выступления он привел цитату Ивана Ильина.

"Если я считаю моей родиной Россию, то это означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верую в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух – мой дух, его судьба – моя судьба, его страдания – мое горе, его расцвет – моя радость", - сказал Путин.

Теги: Владимир Путин, речь, Иван Ильин



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