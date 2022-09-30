Путин: США скоро начнут вводить санкции против своих союзников

Владимир Путин считает, что США скоро начнут вводить санкции против собственных союзников. Об этом президент РФ заявил в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий.

"Мы слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, что на очереди и другие страны, в том числе и союзники и партнеры США. Если что не нравится – сразу вводят санкции. Но Запад выдает желаемое за действительное. Они думали, что введя санкции, смогут "построить" весь мир. Однако большинство государств отказалось "брать под козырек", а выбирают путь сотрудничества с Россией", - сказал Путин.

Он отметил, что "долларами накормить людей нельзя".

"Этими надутыми капитализациями тоже никого не обогреешь. Энергоноситель нужен. Европейским политикам приходится убеждать своих граждан меньше есть, меньше мыться, а дома – теплее одеваться. А все стрелки переводят на Россию. Нагло врут", - заявил президент.

Он также добавил, что Запад "пытался навязать всему миру власть доллара".

"Чтобы выпутаться, им нужно сломать Россию. Однако Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом", - добавил глава государства.

Напомним, также в ходе выступления Путин обвинил "англосаксов" в подрыве газопровода "Северный поток", назвал причины русофобии на Западе и призвал киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.