Путин подписал договоры о включении в РФ четырех новых регионов

В Большом кремлевском дворце в Москве подписан договор о вступлении в РФ четырех новых регионов, бывших ранее территорией Украины. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Ранее в этих регионах прошли референдумы, на которых большая часть жителей проголосовала за вхождение в состав РФ.

Со стороны новых регионов договоры подписали: глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий, Херсонской ВГА – Владимир Сальдо, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Граждане России, ЛНР и ДНР, жители Запорожской и Херсонской областей! Итоги референдумов подведены, люди свой выбор сделали, однозначный выбор. Мы подписываем договор о принятии в состав РФ новых регионов. Уверен, что Федеральное собрание поддержит это решение, потому что это воля миллионов людей. И это, конечно, их неотъемлемое право, закрепленное в первой статье Устава ООН", - заявил президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии подписания.

Президент РФ перечислил тех, кто погиб в борьбе за независимость Донбасса, попросил почтить их память минутой молчания. "Они – герои", - сказал глава государства.

"За этим выбором наша общая судьба и тысячелетняя история. И старшие поколения, и молодежь голосовали за наше единство, за наше общее будущее. В 1991 году представители партийных элит приняли решение о развале СССР. Это расчленило нашу народную общность, обернулось катастрофой", - сказал президент. "Они развалили нашу великую страну. Допускаю, что они не до конца понимали, что делали. Но это уже неважно, Советского Союза нет, прошлого не вернуть, да мы к этому и не стремимся", - добавил Путин.

При этом он подчеркнул, что миллионы людей считают себя частью России и хотят вернуться в ее состав.

"Хочу, чтобы это запомнили все: эти люди становятся нашими гражданами навсегда", - подчеркнул Путин.

" За нами правда, за нами Россия", - завершил свое выступление президент.

После этого глава государства подписал документы.