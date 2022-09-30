Путин обвинил "англосаксов" в подрыве газопровода "Северный поток"

Президент России Владимир Путин обвинил "англосаксов" в атаке на газопроводы системы "Северный поток".

"Западные страны веками твердят, что несут демократию. Все с точностью до наоборот. Вместо свободы – порабощение и насилие. США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, создавшая прецедент. Цель – запугать и нашу страну, и весь мир. США оставили страшный след в памяти народов Кореи и Вьетнама, до сих пор фактически оккупируют Германию, Японию. Что это за союзничество такое? Это настоящий позор. Позор и для тех, кто, как рабы, глотают все это", - заявил Путин, выступая в Кремле на церемонии подписания соглашения о принятии в РФ новых регионов.

"Англосаксам и этого мало – они организовали взрывы на газопроводах. Всем же очевидно, кто это сделал – кому выгодно. Приступили к уничтожению европейской энергетической системы", - заявил президент.