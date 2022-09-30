Путин назвал причины русофобии на Западе

Президент Владимир Путин во время речи, предшествующей подписанию договора о вхождении нескольких регионов в состав России, заявил о том, что Запад "рассчитывает на безнаказанность, что ему все сойдет с рук". Также он рассказал о причинах существующей за рубежом русофобии.

"Кто вообще видел эти правила, это бред! Тройные стандарты, рассчитанные на дураков. Именно Запад решает, кто имеет право на самоопределение, кто нет. Кто ему дал такое право? Сами себе", - сказал Путин.

Именно поэтому Западу так неприятны референдумы в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Они клеймят целые народы и государства. Западные элиты как были колонизаторскими, так и остались", - говорит Путин.

Даже покаяние в собственных исторических ошибках Запад перекладывает на других.

"Одна из причин многовековой русофобии – мы не дали себя обобрать в период колонизации, заставили Европу равноправно торговать", - сказал Путин.