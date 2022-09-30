Швейным фабрикам Пермского края поручено увеличить объемы пошива форменной одежды и обмундирования

В Перми проведен мониторинг наличия в магазинах форменной одежды и обмундирования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Было выявлено, что форменные товары имеются в наличии в ряде торговых объектов краевой столицы. Так, форменную одежду и обмундирование можно приобрести в сети магазинов "Инструмент-Оружие" по адресам ул. Революции, 16, Дзержинского, 17, Героев Хасана, 64 и Ласьвинская, 32, в "Спецэкипировке" (ул. Стахановская, 43), на Центральном (ул. Пушкина, 104АВ) и Китайском (ул. Кронштадская, 39) рынках.

Кроме того, швейным фабрикам Пермского края поручено увеличить объемы пошива форменной одежды и обмундирования.

С 21 сентября в России по указу президента Владимира Путина идет частичная мобилизация. Из Пермского края эшелоны мобилизованных начали отправлять с 26 сентября. Вчера состоялась отправка четвертого эшелона.