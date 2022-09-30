Путин обратился к мобилизованным и сообщил им, с кем они сражаются

Путин обратился к участникам специальной военной операции, в том числе к мобилизованным и их родственникам.

"Хочу сказать о нашем враге. Правящие круги коллективного Запада сбросили маски. Им не дает покоя, что есть такая большая и независимая страна. Запад готов приступить все", - заявил президент РФ.

"Именно в алчности и есть подлинная причина той гибридной войны, которую ведет коллективный Запад против России", - считает Путин.

"Им вообще не нужна Россия, она нужна нам", - заключил президент.

Напомним, Путин призвал киевский режим немедленно прекратить огонь, все военные действия и вернуться за стол переговоров, но предупредил, что выбор людей в Луганске, Донецке, Запорожье и Херсоне обсуждать не будет.