Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров - Путин

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все военные действия и вернуться за стол переговоров. Но выбор людей в Луганске и Донецке обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст", - сказал Путин на церемонии подписания договора о присоединении к РФ новых регионов.